Attendez de voir le look audacieux porté par Charlotte Cardin à Paris

Juste avant son concert au Festival de montgolfières de Gatineau en août dernier, Charlotte Cardin s'est offert des vacances en Italie!

Pour ce séjour au bord de la mer Méditerranée, la chanteuse était très bien accompagnée. Dans un album de photos partagé sur Instagram, on voit entre autres Charlotte Cardin et son amoureux Aliocha Schneider sur la plage et au bord de la piscine. La soeur de la star québécoise, Camille, était également de la partie.

Toute cette belle gang a semblé vivre un voyage fabuleux!

Voir les photos.

