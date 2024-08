Aliocha Schneider s'offre une métamorphose dans son nouveau clip

Elle est toujours à l’affut des dernières tendances: Charlotte Cardin nous surprend encore une fois avec un look complètement renversant, et elle plus sexy que jamais!

C’est pour une sortie en terrasse que la populaire chanteuse et mannequin était vêtue d’une tenue pour le moins osée, qui attirait réellement tous les regards.

Charlotte portait un haut à manches longues noir ultra ample, qu’elle a agencé à une micro jupe, dévoilant ses jambes infinies.

En savoir plus

Vous aimerez aussi: