Charlotte Cardin a surpris les montréalais hier soir

Half Moon Run était en spectacle dans le cadre de leur festival, L'appel Montréal, qui a eu lieu au Parc Olympique.

En plus du groupe, on a pu voir plusieurs nouveaux artistes sur les 2 scènes du festival: Sandra Contour, Alex Nicol, Gabrielle Shonk, Ariane Roy et Nick Hakim.

Mais un grand moment, c'était la venue de Charlotte Cardin sur la scène. Plusieurs fans ont partagé le moment en storie.