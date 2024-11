Chantal Lacroix est en deuil

Elle évoque également les grandes qualités de cœur de cette personne si spéciale, qui, jusqu’à la fin, a démontré une leçon de vie précieuse: «Tu nous as clairement montré comment c’est facile d’aimer et d’embellir le monde dans lequel on vit.»

Un détail poignant de son message souligne à quel point leur connexion était forte: alors qu’elle écrivait cet hommage, la pluie s’est transformée en neige. Ce clin d’œil de la nature rappelle l’anniversaire de sa chère amie, célébré chaque 25 décembre, une saison qu’elle affectionnait particulièrement.

Chantal termine son message par des mots d’amour simples et sincères, témoins de leur complicité uniqu: «On s’aime égal ma chum.»

Nos plus sincères condoléances à Chantal, ses proches et leur famille...

