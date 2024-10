Chantal Lacroix et son chum passent à une autre étape!

«Nous sommes ensemble depuis cinq ans, mais nous habitons ensemble depuis peu. Je viens d’emménager chez lui. Ma fille est maintenant dans une nouvelle école, et elle est en résidence, alors je me retrouvais seule dans notre nouvelle maison. La construction est terminée, et je l’ai mise en vente sans même l’habiter. Je ne me voyais pas vivre seule à cet endroit. Je suis donc maintenant chez mon chum, et ce petit bonheur à deux me plaît bien.»

Chantal Lacroix conclut en disant qu'elle est follement en amour avec son beau Patrick. On leur souhaite beaucoup de bonheur.

Psitt! On a croisé les tourtereaux sur le tapis rose de la première de La Cage aux folles, ce mois-ci à Montréal, et leurs sourires parlaient pour eux: