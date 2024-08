Marie-Claude Barrette et Chantal Lacroix partageront la scène, voici pourquoi

«J’adooooore Marie-Claude Barrette et son concept Ouvre ton jeu. Elle a toujours eu une façon bien à elle de mener des entrevues qui nous permettent à chaque fois de découvrir une facette jamais entendue ou vue de l’histoire de vie ou de la personnalité de son invité. Cela fait un moment qu’elle me demande d’y participer. Mon emploi du temps ne me le permettait pas. Mais voilà qu’en réservant une date bien longtemps à l’avance, j’ai pu le mettre dans mon agenda. Ainsi, j’aurai le privilège de monter sur scène au Club Dix30 à Brossard pour être interviewée par elle.

C’est l’occasion pour vous d’assister pour la première fois depuis la création de ce concept à l’enregistrement de Ouvre ton jeu sur scène.»

Cet enregistrement aura lieu le 20 octobre prochain à 15h au Club Dix30 de Brossard. Les billets sont en vente maintenant sur le site de Ticketmaster.

Par ailleurs, Marie-Claude Barrette répétera l'expérience une semaine plus tard avec l'humoriste P-A Méthot. Cet épisode d'Ouvre ton jeu sera enregistré à la salle Albert-Rousseau de Québec.