Catherine Renaud: Une entrée remarquée dans la cinquième saison d’Alertes

Rejoindre une distribution bien établie peut être intimidant, mais Catherine souligne l’accueil chaleureux qu’elle a reçu. «Les comédiens sont toujours heureux d’introduire de nouveaux membres et nous le font sentir dès les premières minutes.»

Elle se dit impressionnée par la qualité du travail sur le plateau, autant du côté des acteurs que de l’équipe technique, et espère rendre justice à son personnage: «Aurélie est forte et représente beaucoup de femmes. Je souhaite que les gens voient en elle de l’espoir et la liberté d’être qui on veut.»

Une chose est sûre, on a bien hâte de découvrir ce nouveau personnage, après avoir suivi Catherine dans 5e rang pendant les dernières années!