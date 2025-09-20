Bobby Beshro nous présente sa nouvelle amoureuse!

Bobby Beshro n'est plus un coeur à prendre!

Le tapis rouge du Gala des prix Gémeaux a été l’occasion de belles retrouvailles… et de nouvelles histoires d’amour à découvrir!

En nomination pour son rôle dans La collecte, le comédien Bobby Beshro a fait sensation en arrivant accompagné de sa nouvelle amoureuse, Stéphanie.