Bobby Beshro nous présente sa nouvelle amoureuse!

Début du contenu principal.
Bobby Beshro n'est plus un coeur à prendre!
Le tapis rouge du Gala des prix Gémeaux a été l’occasion de belles retrouvailles… et de nouvelles histoires d’amour à découvrir!
En nomination pour son rôle dans La collecte, le comédien Bobby Beshro a fait sensation en arrivant accompagné de sa nouvelle amoureuse, Stéphanie.
« C’est tout nouveau. On s’est rencontrés par des amis en commun », a confié le comédien au magazine Échos Vedettes, visiblement heureux de cette récente idylle. Stéphanie, qui œuvre dans le domaine du design et de l’architecture, a foulé le tapis rouge à ses côtés, attirant l’attention des photographes!
Rappelons qu'on a pu voir les tourtereaux ensemble également sur le tapis rouge de LUZIA du Cirque du Soleil, en mai dernier!
Sur le plan de sa carrière, Bobby Beshro ne chôme pas. Il a révélé qu’il fera partie de la série Alertes cet automne: « Je ne peux pas en dire trop », a-t-il précisé, laissant planer un peu de mystère sur ce nouveau rôle qui suscite déjà la curiosité de ses admirateurs.
On souhaite tout le bonheur du monde à Bobby et sa nouvelle amoureuse!
Vous aimerez aussi: