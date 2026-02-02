Entre l'hôpital et les Olympiques, Laurent Duvernay-Tardif avait un message pour les fans

Laurent Duvernay-Tardif avait un message pour ses centaines de milliers de fans sur les réseaux sociaux cette semaine.

Après avoir passé la fin de l'automne et une partie de l'hiver à l'hôpital, le temps est venu pour le médecin d'accrocher temporairement son stéthoscope.

C'est que le célèbre Québécois se joindra à l'équipe de journalistes officiels des Olympiques 2026! Il mettra donc son travail en santé sur pause pour se rendre sur le terrain, à Milan, afin de couvrir l'événement sportif le plus prestigieux au monde.

Voici le petit mot de Laurent Duvernay-Tardif: