Entre l'hôpital et les Olympiques, Laurent Duvernay-Tardif avait un message pour les fans

Laurent Duvernay-Tardif avait un message pour ses centaines de milliers de fans sur les réseaux sociaux cette semaine.
Après avoir passé la fin de l'automne et une partie de l'hiver à l'hôpital, le temps est venu pour le médecin d'accrocher temporairement son stéthoscope.
C'est que le célèbre Québécois se joindra à l'équipe de journalistes officiels des Olympiques 2026! Il mettra donc son travail en santé sur pause pour se rendre sur le terrain, à Milan, afin de couvrir l'événement sportif le plus prestigieux au monde.
Voici le petit mot de Laurent Duvernay-Tardif:
«3 mois intenses aux soins intensifs et en obstétrique. Fatigué, mais fébrile de passer en mode journaliste pour les Jeux olympiques d’hiver de 2026. Départ imminent pour Milan.»
En plus de l'ancien joueur de football professionnel, on retrouvera Geneviève Tardif et France Beaudoin en ondes pendant les Olympiques d’hiver de Milan-Cortina du 6 au 22 février 2026.
Nous lui souhaitons bonne chance dans ce nouveau défi emballant!
Laurent Duvernay-Tardif a récemment fait une révélation étonnante au balado Monday Mornings with Mitch. Il a dévoilé quelle avait été sa toute première entreprise.
Celui qui est à la fois médecin et footballeur professionnel, en plus d'avoir sa fondation, d'être reporter aux Olympiques, de posséder des boulangeries et d'avoir déjà eu une entreprise de bols en bois, a commencé sa carrière... en élevant des poulets!