Billie débarque à Chypre avec sa maman Alicia Moffet et son beau-père

Alicia Moffet a documenté d’adorable façon l’arrivée de sa fille Billie à Chypre, elle qui vient y passer du temps en famille avec sa maman et son beau-papa, Frédérick Robichaud.
C’est dans une suite de stories déposées sur Instagram que la chanteuse et animatrice a montré en images le bonheur qu’ils avaient tous de se retrouver.
En premier lieu, on a eu droit à l’échange de textos entre la cocotte et sa maman, toutes deux emballées de bientôt se serrer dans leurs bras.
Alicia Moffet a ensuite filmé sa cocotte à l’aéroport de Chypre, se promenant sur sa trottinette sous les palmiers de cette île méditerranéenne.
Mais notre coup de cœur s’arrête sur le moment de bonheur entre Billie Lou et Frédérick Robichaud, dans la piscine, à faire des acrobaties aquatiques. Leur complicité est palpable.
Voyez-les ci-dessous.
La belle petite famille semble aux anges de se retrouver, on leur souhaite donc de beaux moments ensemble, sous le chaud soleil de Chypre.
Je rappelle qu’Alicia Moffet était de passage au Québec tout récemment, elle qui a passé du temps de qualité avec sa fille.
Elle avait pour l’occasion laissé son amoureux en charge de l’animation, le temps d’un petit aller-retour qui lui a permis de faire le plein d’amour.
