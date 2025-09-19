Billie débarque à Chypre avec sa maman Alicia Moffet et son beau-père

Alicia Moffet a documenté d’adorable façon l’arrivée de sa fille Billie à Chypre, elle qui vient y passer du temps en famille avec sa maman et son beau-papa, Frédérick Robichaud.

C’est dans une suite de stories déposées sur Instagram que la chanteuse et animatrice a montré en images le bonheur qu’ils avaient tous de se retrouver.