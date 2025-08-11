Alicia et Fred d’OD lèvent le voile sur les dessous de l’animation en couple

Rassurés de vivre l’expérience ensemble

Prêts pour le grand départ, Alicia et Fred affirment que c’est confortable de savoir qu’ils sont tous les deux dans le même bateau: «C’est très déstabilisant d’aller à OD parce que tu déménages quelque part pendant deux mois. Il faut que tu t'arranges avant de partir. Il faut que tu t’organises. […] Quand tu arrives là-bas, tu n’es pas chez vous, tu n’es pas dans ton appart, tu n’es pas dans ta maison, puis nous, le fait qu'on s’a, c’est notre zone de confort.» Assure la chanteuse. D’ailleurs, ils ont «besoin d’un petit jour ou deux de buffer» entre leur arrivée et leur premier tournage pour s’habituer à l’endroit.

Les deux tourtereaux ont quand même du temps pour eux pendant leur mandat, puisqu’après trois jours de travail de 10 à 12h, la production leur permet deux jours de congé pour se reposer et apprendre leurs nombreux textes.