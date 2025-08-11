Alicia et Fred d’OD lèvent le voile sur les dessous de l’animation en couple

Début du contenu principal.
Enfin diront plusieurs! On connaît les candidats et les candidates de la prochaine saison d’Occupation Double. Quelques heures avant leur départ vers Chypre, on a parlé avec les animateurs de la populaire téléréalité Alicia Moffet et Frédérick Robichaud. Voyez en vidéo LE conseil de couple qu’ils avaient pour les prochains concurrents!
Prêts pour le grand départ, Alicia et Fred affirment que c’est confortable de savoir qu’ils sont tous les deux dans le même bateau: «C’est très déstabilisant d’aller à OD parce que tu déménages quelque part pendant deux mois. Il faut que tu t'arranges avant de partir. Il faut que tu t’organises. […] Quand tu arrives là-bas, tu n’es pas chez vous, tu n’es pas dans ton appart, tu n’es pas dans ta maison, puis nous, le fait qu'on s’a, c’est notre zone de confort.» Assure la chanteuse. D’ailleurs, ils ont «besoin d’un petit jour ou deux de buffer» entre leur arrivée et leur premier tournage pour s’habituer à l’endroit.
Les deux tourtereaux ont quand même du temps pour eux pendant leur mandat, puisqu’après trois jours de travail de 10 à 12h, la production leur permet deux jours de congé pour se reposer et apprendre leurs nombreux textes.
À être ensemble 24 heures sur 24, les amoureux avouent devenir un peu irritables. Il arrive qu’ils se tapent sur les nerfs quand ils font des ‘’liens’’. Ces ‘’liens’’, comme ils aiment les appeler dans leur jargon, arrivent lorsqu’ils doivent réagir à certains moments de l’émission entre autres. Ils n’ont pas le choix de faire ces bouts de télé conjointement. Comme ces passages sont tournés en soirée, il se fait tard et fatigués de leur journée, les animateurs perdent un peu patience envers l’un et l’autre. Écoutez toute l’explication dans la vidéo ci-dessous.
Confiants, les futurs mariés partent vers Chypre en se sentant davantage à l’aise dans leur rôle: «Je pense qu'on est plus solide que jamais.» Affirme Alicia. Son fiancé explique: «Mais ça, c'est comme n'importe quoi. Je veux dire, oui, il y a l'apprentissage du métier devant tout le monde qui est déjà gros, mais la première fois que tu fais quelque chose dans ta vie, tu es tout le temps inconfortable. […] Je pense, juste le fait que ça fait trois ans, ça se fait tout seul.» La chanteuse complète en disant: «On est bien dans nos bottines.»
Quand on demande aux animateurs de décrire la nouvelle cohorte, ils répondent: «Ça du caractère, ils veulent jouer.» Rappelons que certains d’entre eux ont d’ailleurs été repêchés lors de la seule journée d’auditions en présentiel. D’ailleurs, le couple en a profité pour ajouter un petit secret de ce jour spécial en mars dernier. Une jeune fille présente à l’événement a «rencontré son chum dans la file d’attente» et est en couple avec ce dernier depuis, sans avoir eu besoin de faire Occupation Double!
Cette année, il faut aussi dire que les candidats sont plus vieux que les années précédentes. La moyenne d’âge se situe entre 26 et 33 ans et le plus jeune candidat Yorick, est âgé de 23 ans.
Le couple d’animateurs révèle que beaucoup de twists s’ajouteront cette année et dès la première émission: «On parle de grandes premières» laisse sous-entendre Fred Robichaud en nous garantissant également un tapis rouge réinventé! À voir dès le 7 septembre sur Noovo et noovo.ca.
