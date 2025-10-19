Benoît Brière bouleversé par l’apparition surprise de sa conjointe aux Enfants de la télé

Début du contenu principal.
C’était une soirée aussi drôle que touchante pour Benoît Brière, qui était à l’honneur dans le plus récent épisode des Enfants de la télé.
Avec plus de 35 ans de carrière, l’acteur a eu droit à une émission spécialement consacrée à son parcours, ponctuée de surprises… dont une de taille: la présence inattendue de sa conjointe, Christine Harvey!
Sous la houlette des animateurs André Robitaille et Mélanie Maynard, l’acteur a revu des moments marquants de sa carrière et retrouvé des amis de longue date.
Des invités de choix se sont succédé sur le plateau, dont Sonia Vachon, Pascale Montpetit, Guy Nadon et Gaston Lepage. Chacun a apporté une dose d’humour, de complicité et de nostalgie, reflétant bien l’univers artistique de Benoît!
Mais la soirée réservait une surprise encore plus personnelle! Alors que l’émission touchait à sa fin, Christine Harvey, la conjointe de Benoît, a fait son entrée sur le plateau. Visiblement pris au dépourvu, l’acteur n’en croyait pas ses yeux. Après avoir partagé quels projets de son mari elle avait particulièrement aimés (notamment Empathie et La grande séduction) Christine a décidé d’offrir un cadeau très spécial...
Violoncelliste de profession, Christine s’est installée avec son instrument pour interpréter la Vocalise de Sergueï Rachmaninov, une pièce chère au cœur de son mari. En arrière-plan, un montage d’images retraçait la carrière impressionnante de Benoît Brière. Le comédien, ému aux larmes, est resté sans voix!
Un moment de télé comme on les aime!
Même après toutes ces années, Benoît Brière continue de se renouveler et de séduire le public. On peut notamment le voir dans la série Ravages et dans Empathie (disponible sur Crave).
