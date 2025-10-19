Benoît Brière bouleversé par l’apparition surprise de sa conjointe aux Enfants de la télé

C’était une soirée aussi drôle que touchante pour Benoît Brière, qui était à l’honneur dans le plus récent épisode des Enfants de la télé.

Avec plus de 35 ans de carrière, l’acteur a eu droit à une émission spécialement consacrée à son parcours, ponctuée de surprises… dont une de taille: la présence inattendue de sa conjointe, Christine Harvey!

Sous la houlette des animateurs André Robitaille et Mélanie Maynard, l’acteur a revu des moments marquants de sa carrière et retrouvé des amis de longue date.