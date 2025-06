Après Empathie, Benoît Brière relève un défi de taille

Retrouver ses complices

Heureusement que Benoît Brière est accompagné de ses acolytes de longue date Martin Drainville et de Luc Guérin pour jouer dans la pièce. Une équipe qu’on a déjà vue au théâtre ensemble dans la pièce Broue notamment. La chimie se ressent: «On s'est réunis il y a fort longtemps déjà parce qu'on avait le goût de se voir, et puis parce qu'on avait le goût de jouer ensemble, parce qu'on est des admirateurs de l'un et de l'autre. On se fait rire entre nous, beaucoup et nous aimons rire. Pourquoi pas se créer des occasions de se retrouver en scène? Alors produisons des shows ensemble et on va avoir du fun. Et c'est exactement le cas.»

La pièce Les 39 marches s’arrêtera à Laval dès le 10 juillet, puis à Saint-Agathe, Terrebonne, Gatineau et Québec. Consulter les39marche.com pour toutes les dates et les billets.

