Il faut voir cette vidéo de Benoît Brière en Capitaine Crochet

Capitaine Crochet est débarqué à Montréal avec son immense bateau pirate!

Comme vous le savez peut-être déjà, Benoît Brière incarnera le célèbre vilain dans la comédie musicale Peter Pan. Afin de promouvoir le spectacle, l'équipe dévoile aujourd'hui une savoureuse vidéo mettant en vedette le Capitaine Crochet.

Outre le jeu exceptionnel de Benoît Brière, on remarque la grande qualité visuelle de la vidéo. Les effets spéciaux sont grandioses et donnent une touche hollywoodienne à la publicité.

Voici les images, à voir en appuyant sur «Play» au centre de la publication Instagram ci-dessous: