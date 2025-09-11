Il faut voir cette vidéo de Benoît Brière en Capitaine Crochet

Début du contenu principal.
Capitaine Crochet est débarqué à Montréal avec son immense bateau pirate!
Comme vous le savez peut-être déjà, Benoît Brière incarnera le célèbre vilain dans la comédie musicale Peter Pan. Afin de promouvoir le spectacle, l'équipe dévoile aujourd'hui une savoureuse vidéo mettant en vedette le Capitaine Crochet.
Outre le jeu exceptionnel de Benoît Brière, on remarque la grande qualité visuelle de la vidéo. Les effets spéciaux sont grandioses et donnent une touche hollywoodienne à la publicité.
Voici les images, à voir en appuyant sur «Play» au centre de la publication Instagram ci-dessous:
C'est savoureux! Avouez que ça donne envie d'aller voir la comédie musicale.
En ce qui concerne la vidéo, elle a été créée par le directeur artistique et réalisateur Pierre-Luc Gosselin. Bien que la publicité ne dure que 30 secondes, elle a requis un peu plus de 40 heures de travail en postproduction et en effets spéciaux. C'est ce qui donne le résultat aussi époustouflant!
Peter Pan sera présenté du 12 au 31 décembre à Montréal.
C’est au Théâtre St-Denis, le 12 décembre 2025, qu’on pourra découvrir cette première version québécoise de Peter Pan, inspirée de la comédie musicale de Broadway.
Un projet ambitieux, porté par le metteur en scène Luc Guérin, qui n’a pas hésité à confier le rôle-titre à une femme. En effet, c'est Éléonore Lagacé incarnera Peter Pan aux côtés de Benoît Brière!
Les billets sont en vente au peterpanspectacle.com.