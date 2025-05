Au tour de Benoît Brière de lancer des fleurs à Florence Longpré

Fans de la série Empathie, nous avons une excellente nouvelle pour vous: on peut maintenant écouter Empathie, le balado!

Au fil des épisodes, on pourra entendre les confidences de l'autrice et actrice vedette de la série, Florence Longpré, ainsi que celles d'autres comédiens.

Dr Marie-Michèle Boulanger, la psychiatre qui a soutenu Florence pendant l'écriture des textes et le développement d'Empathie, a également accepté l'invitation au balado. Nous avons pu écouter le premier épisode ce matin et déjà, on est accros!

Empathie, le balado sera divisé en 5 épisodes de 45 minutes et disponible sur la plupart des plateformes d'écoute.