Empathie: Brigitte Lafleur a un message pour les fans

«Merci de tout mon coeur pour l’élan d’amour que je reçois pour mon personnage de madame Moisan dans Empathie. Je n’ai jamais vécu ça. Ça me touche beaucoup! C’est une chance incroyable de faire partie d’une série aussi puissante avec des textes et une réalisation qui nous propulsent! Merci Guillaume Lonergan, Florence Longpré, et Trio Orange Et voici une petite photo pendant le tournage»

C'est étonnant de lire que Brigitte Lafleur n'a jamais vécu une telle reconnaissance du public, car elle tenait l'un des rôles principaux dans la série culte La Galère!

Dans la section des commentaires, l'actrice remercie tous ceux qui soulignent son talent dans Empathie. Elle dévoile également le secret derrière ses pupilles dilatées: elle portait des verres de contacts spéciaux pendant le tournage.