Patricia Paquin avait un message pour Benjamin Gratton

Patricia Paquin a célébré un moment bien spécial: son fils Benjamin fête aujourd’hui ses 24 ans.
Sur Instagram, la fière maman a partagé une touchante publication accompagnée d’une belle photo d’eux pour souligner l’occasion.
Pour souligner ses 24 ans, Benjamin Gratton passe la journée sur le plateau de tournage de STAT.
On peut donc s’attendre à retrouver son personnage de Siméon dans la quatrième saison de la série. Et pour rendre cette journée encore plus spéciale, sa maman l'accompagne sur le tournage.
Depuis la première saison, Benjamin Gratton incarne Siméon dans la série STAT, le fils d’Isabelle Granger, interprétée par Geneviève Schmidt.
En plus de sa carrière télévisée, il a également foulé la scène du spectacle de ses parents, Patricia Paquin et Mathieu Gratton, Les EXséparables.
Son papa, Mathieu Gratton, a également pris part à la vidéo d’anniversaire de son fils. Cliquez sur le bouton JOUER pour la visionner.
On souhaite une magnifique journée à Benjamin en ce jour d’anniversaire!
