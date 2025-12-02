Stéphane Rousseau fait rire aux éclats Julie Perreault dans cette nouvelle vidéo

Stéphane Rousseau fait partie de la distribution du l’émission spéciale Bye Bye 2025 qui sera diffusée le 31 décembre prochain.

À moins d’un mois de la diffusion de l’émission faisant une rétrospective des événements marquants de la dernière année, l’acteur avait une demande bien spéciale à faire au public.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux au cours des dernières heures, il demande aux gens intéressés de souhaiter bonne année à la fin du Bye Bye 2025 de se filmer et d’envoyer cette vidéo à l’équipe de l’émission.