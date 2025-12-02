Stéphane Rousseau fait rire aux éclats Julie Perreault dans cette nouvelle vidéo

Début du contenu principal.
Stéphane Rousseau fait partie de la distribution du l’émission spéciale Bye Bye 2025 qui sera diffusée le 31 décembre prochain.
À moins d’un mois de la diffusion de l’émission faisant une rétrospective des événements marquants de la dernière année, l’acteur avait une demande bien spéciale à faire au public.
Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux au cours des dernières heures, il demande aux gens intéressés de souhaiter bonne année à la fin du Bye Bye 2025 de se filmer et d’envoyer cette vidéo à l’équipe de l’émission.
Vers la fin de sa vidéo, on peut entendre Julie Perreault rire puisque Stéphane se trompe en prononçant un mot qu’on n’a jamais entendu auparavant.
Voyez la vidéo en question juste ici:
«Assurez-vous que votre vidéo dure 15 secondes, pas comme la mienne. On est impatients de voir vos vidéos. J’espère qu’elles vont être meilleures que la mienne», lance-t-il à la fin de la vidéo où on peut encore entendre Julie Perreault en train de rire.
Outre Stéphane Rousseau, on pourra voir Antoine Bertrand, Anne Dorval, Pierre-Yves Roy-Desmarais, Katherine Levac, Virginie Fortin, Patrick Emmanuel Abellard et Sinem Kara dans le Bye Bye 2025.
On le savait déjà depuis quelques semaines: Stéphane Rousseau fait son grand retour en humour. Aujourd’hui, il a dévoilé l’affiche de son tout nouveau spectacle et ses premières dates de rodage à travers le Québec.
«Ben oui, je reviens sur scène après 10 ans d'absence. Pourquoi? C'est pas compliqué, j'en peux plus, je m'ennuie de vous autres. J'ai envie de vous retrouver, de vous raconter un peu où j'en suis, du haut de mes 45 ans... de carrière», a-t-il écrit dans sa publication.
Découvrez juste ici l’affiche de son nouveau spectacle d’humour: