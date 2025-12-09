À revoir: Béatrice Picard révèle un moment marquant des Simpson

«Quand on a commencé, les premières années, on découvrait nous aussi Les Simpson! On ne les connaissait pas. Alors donc, on était devenus des fans des Simpson. Et nous étions les quatre personnages principaux, le père, la mère et les deux enfants, et on enregistrait les quatre en même temps autour d’un même micro. Si je ne suis pas devenue sourde, là… (rires). Avec Gagnon qui parlait toujours très très très fort. Il me criait ça dans l’oreille.

On avait tellement de plaisir parce qu’on découvrait à ce moment-là l’humour des Américains, qui ont su pour une fois dans leur vie accepter leurs petits défauts. Ils ne les pointaient pas juste du doigt! Je me suis toujours dit ‘Comment ça se fait que la censure ne soit pas rentrée là-dedans?’ Parce que d’habitude, ils censurent tout! Mais pas là, du tout, tous les défauts y passaient. Et ce qui a été bien, c’est que la personne qui faisait la traduction, à qui je lève mon chapeau en passant, trouvait des termes très très bien et surtout lorsque venait le temps de nommer des personnages, même si ça se passait à Springfield aux États-Unis, on parlait en Québécois.»

Nous vous invitons à revoir l'entrevue en entier dans la vidéo ci-dessous: