À revoir: Béatrice Picard révèle un moment marquant des Simpson

Début du contenu principal.
Béatrice Picard est décédée en ce mardi 9 décembre 2025.
Au cours de sa longue et riche carrière, la comédienne a entre autres prêté sa voix à Marge dans Les Simpson... pendant 33 saisons!
Afin de lui rendre hommage en cette journée de deuil, nous avons envie de vous présenter une fascinante entrevue avec l'actrice en 2023. À ce moment, Béatrice Picard avait 93 ans et venait d'annoncer sa retraite.
Sur les ondes de Noovo, elle s'était confiée sur ses années de doublage.
Béatrice Picard en avait entre autres profité pour dévoiler ce qui l'a le plus marquée dans la grande aventure des Simpson.
Voici ce qu'a confié celle qui a interprété Marge en français québécois de 1989 à 2023:
«Quand on a commencé, les premières années, on découvrait nous aussi Les Simpson! On ne les connaissait pas. Alors donc, on était devenus des fans des Simpson. Et nous étions les quatre personnages principaux, le père, la mère et les deux enfants, et on enregistrait les quatre en même temps autour d’un même micro. Si je ne suis pas devenue sourde, là… (rires). Avec Gagnon qui parlait toujours très très très fort. Il me criait ça dans l’oreille.
On avait tellement de plaisir parce qu’on découvrait à ce moment-là l’humour des Américains, qui ont su pour une fois dans leur vie accepter leurs petits défauts. Ils ne les pointaient pas juste du doigt! Je me suis toujours dit ‘Comment ça se fait que la censure ne soit pas rentrée là-dedans?’ Parce que d’habitude, ils censurent tout! Mais pas là, du tout, tous les défauts y passaient. Et ce qui a été bien, c’est que la personne qui faisait la traduction, à qui je lève mon chapeau en passant, trouvait des termes très très bien et surtout lorsque venait le temps de nommer des personnages, même si ça se passait à Springfield aux États-Unis, on parlait en Québécois.»
Nous vous invitons à revoir l'entrevue en entier dans la vidéo ci-dessous:
Après l'annonce du décès de Béatrice Picard par sa famille ce matin, les stars ont été nombreuses à lui faire leurs adieux sur les réseaux sociaux.
Vous pouvez découvrir les photos et publications juste ici.