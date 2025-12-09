La grande Béatrice Picard s’éteint à l’âge de 96 ans

Début du contenu principal.
La comédienne Béatrice Picard est décédée à l’âge de 96 ans.
Selon un message de la famille de la grande dame du théâtre québécois publié sur la page Facebook du Théâtre Duceppe, elle s’est éteinte ce matin.
«C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de notre mère, Béatrice, survenu ce matin, le 9 décembre, à l'âge de 96 ans.»
Béatrice Picard a marqué la télévision québécoise grâce à ses rôles mémorables dans Cré Basile, Symphorien et Les Brillant.
Grande figure du milieu théâtral, elle a également participé à plus de 200 productions sur scène au cours de sa carrière.
Béatrice Picard a également marqué l’imaginaire collectif par sa voix, qu’elle a prêtée pendant de nombreuses années au personnage de Marge dans la populaire série Les Simpsons.
La comédienne a reçu plusieurs distinctions au fil de sa carrière. Du lot, elle a été nommée officière de l’Ordre national du Québec en 2012 et a également reçu le titre de membre de l’Ordre du Canada.
Dès l’annonce de son décès, la comédienne a reçu une vague d’hommages. Jean-Sébastien Girard, Ian Lafrenière, Guy Nantel et Catherine Pogonat ont notamment tenu à lui rendre hommage par de touchants messages.
Nous offrons nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Mme Picard.
