La grande Béatrice Picard s’éteint à l’âge de 96 ans

La comédienne Béatrice Picard est décédée à l’âge de 96 ans.

Selon un message de la famille de la grande dame du théâtre québécois publié sur la page Facebook du Théâtre Duceppe, elle s’est éteinte ce matin.

«C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de notre mère, Béatrice, survenu ce matin, le 9 décembre, à l'âge de 96 ans.»