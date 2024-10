Rare apparition pour Vincent-Guillaume Otis et ses enfants!

Ils sont adorables à souhait ensemble, n'est-ce pas?!

Adapté du roman de Marie-Renée Lavoie, La petite et le vieux, réalisé par Patrice Sauvé, raconte l’histoire touchante de Jo, une fillette de 10 ans qui se lie d’amitié avec son nouveau voisin, Monsieur Roger, un homme bourru au grand cœur. Située dans les années 80 dans un quartier populaire de Québec, l’histoire explore l’imagination débordante de Jo, qui décide un jour de sauver son père de ses tourments.

Le film, qui allie drame et comédie, prendra l’affiche dans les cinémas du Québec ce vendredi 4 octobre, promettant de toucher petits et grands avec son univers chaleureux et nostalgique.

Psssst! Gildor Roy était aussi en famille pour la soirée, avec les trois femmes de sa vie!