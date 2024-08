Gros plan sur ces deux athlètes enceintes des JO de Paris

Voici ce qu'elle écrit sous sa publication:

«OLYMPIENNE ENCEINTE DE 7 MOIS !



Ce qui vous apparaît comme deux joueurs sur le podium, ils étaient en réalité trois ! C'était moi, mon adversaire et mon futur venu dans notre monde, petit bébé !

Mon bébé et moi avons eu notre part de défis, qu'ils soient physiques ou émotionnels. Les montagnes russes de la grossesse sont difficiles en soi, mais devoir se battre pour maintenir l'équilibre entre la vie et le sport était tout simplement épuisant, même si cela en valait la peine.

J’écris ce post pour dire que je suis fier d’avoir assuré ma place en huitièmes de finale !



J'ai la chance d'avoir la confiance de mon mari @ibrahimihab11 et celle de ma famille pour pouvoir arriver jusqu'ici.



Ces Jeux olympiques spécifiques étaient différents ; Trois fois *olympienne* mais cette fois en portant un petit olympien ! ❤️»