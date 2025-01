Antoine Gratton soulève la foule de Je viens vers toi, voyez l’extrait

Le Shaggy band de Marc Labrèche nous a fait vivre un moment suspendu dans le temps hier soir à Je viens vers toi. Les nostalgiques seront servis.

Voir les images dans la vidéo en en-tête.

C’est pendant l’émission du mardi que nous avons eu droit à un moment de pure nostalgie avec la reprise de la chanson I Wanna Know What Love Is du groupe Foreigner interprétée par le band maison de l’émission et les performances de Claude Cobra, Antoine Gratton, Domino Santantonio et de Jonathan Drouin étaient impressionnantes.

Le succès de 1984 a installé une ambiance particulière sur le plateau. Tout le monde chantait et se laissait porter par la musique. C’était beau à voir.

Mention spéciale à la voix exceptionnelle d’Antoine Gratton qui nous a donné des frissons. Sa puissance, sa justesse et son assurance nous ont permis de constater, encore une fois, l’étendu de son talent.