Antoine Bertrand et Marguerite Laurence ont eu droit à une ovation, voyez la vidéo

Des vedettes comme Patricia Paquin, Jessica Barker, Émilie Perreault, Ingrid Falaise, François Chénier, Hélène Bourgeois-Leclerc et Mélanie Maynard étaient présentes, mais les étoiles de la soirée étaient sans aucun doute le duo Bertrand-Laurence qui s’est présenté sur scène avec une chimie évidente à la fin de la représentation, devant un public debout et complètement conquis.

On a pu voir et même sentir dans les vidéos publiées par Immina films et par les spectateurs, à quel point le film, inspiré du conte pour tous à succès de 1986 Bach et Bottine, semble très doux, drôle et émouvant.

On a très hâte de se laisser emporter par la magie de Mlle Bottine, en salle dès le 29 novembre.

Vous aimerez aussi: