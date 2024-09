Découvrez la bande-annonce de Mlle Bottine, inspirée du classique Bach et Bottine

Le film sera présenté en première mondiale ce week-end au Festival SCHLiNGEL, qui se déroule à Chemnitz, en Allemagne. Cette première est l'occasion pour le public international de découvrir cette œuvre familiale avant sa sortie officielle en salle prévue pour le 29 novembre, juste à temps pour les fêtes de Noël.

Mlle Bottine met également en vedette Mateo Laurent Membreño Daigle, Mani Soleymanlou, Marilyn Castonguay, Ellen David, Benoît Gouin, Jean-François Provençal, Louise Turcot, Myriam Fournier et Dino Tavarone.

Pour les nostalgiques, Mlle Bottine fait écho au film original Bach et Bottine, sorti en 1986. Ce dernier, réalisé par André Melançon, était le troisième opus de la série Contes pour tous, après les célèbres La guerre des tuques et Opération beurre de pinottes. Avec des performances mémorables de Mahée Paiement et Raymond Legault, Bach et Bottine a marqué plusieurs générations et a su s’imposer comme un incontournable du cinéma québécois!