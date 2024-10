Les yeux brillants, Annie Villeneuve raconte son histoire d'amour

Annie Villeneuve dévoilait aujourd’hui son 6e album, Être Moi. La chanteuse, qui a pris une longue pause de huit ans depuis son dernier titre, saura combler ses fans avec son nouveau matériel enregistré à Nashville.

Pour l'occasion, on a rencontré la chanteuse, qui nous a entre autres parlé de cette chanson écrite pour son chum.

Un album influencé par son bébé et… son chum!

En pleine création de l’album, la chanteuse a donné la vie une seconde fois. «[Mon bébé] est dans ma bedaine pendant que je fais toutes mes voix, fait que c’est sûr qu’il est partout sur l’album. Puis, quand je fais tous mes chœurs, il est dans mes bras, ou presque. Fait que il est là, partout. Après ça, est-ce qu’il est dans les thèmes? Non, il n’y a pas une chanson pour mon bébé précisément, mais il y a une chanson pour son papa par contre», avance-t-elle en riant.

Son amoureux est revenu dans sa vie après quelques années d’absence: «On a eu une première occasion d’unir nos vies, puis après ça, il y a eu Star Académie, puis c’est parti. 20 ans plus tard, grâce à la Covid, on s’est réunis de nouveau, puis là on a eu une deuxième chance de vivre une belle histoire.»

La chanteuse doit cette nouvelle occasion à Facebook: « Tsé, les “Vous connaissez peut-être?”, bin il était là. J’ai fait: “Je le connais certain, il est même très cute” fait que là je lui ai réécrit et on s’est jamais lâchés. Le jour où on a pu déconfiner, il est venu faire un petit tour chez nous.»

This time around, c’est le titre de la pièce spécialement écrite pour le père de Noah.

Il faut aussi préciser que c’est la première fois qu’Annie Villeneuve nous offre du matériel original en anglais: «J’en chante souvent des chansons en anglais [...] tous ceux qui m’ont vue en spectacle savent que je chante mes chansons, mais je fais des reprises. Puis, souvent, il y a des medleys, puis dans les medleys, bin y’a des chansons en anglais [...] donc j’ai décidé d’y aller all in, comme on dit, parce que j’ai écrit avec les Américains, j’ai écrit avec Luke (Sheets) mon réalisateur, puis un auteur-compositeur (Lacy Green) qu’il me présentait. Fait qu’un moment donné, c’est anglophone, je peux bin traduire, mais c’est beau de même.»

Une chanson bien spéciale

Ce qu’il nous reste d’elle est assurément la chanson la plus bouleversante de l’album. Composée, en hommage, à sa collègue de Rythme FM, Véronique Lévesque qui, enceinte de 35 semaines, a perdu la vie en avril dernier à la suite d’un anévrisme. Heureusement, sa petite Lauralie a pu être sauvée grâce à une césarienne d’urgence.

La famille de l’animatrice et journaliste s’est dit touchée par le geste: «Ils étaient très émus, évidemment qu’ils étaient très nerveux d’abord. Ils se demandaient qu’est-ce qu’ils allaient vivre, puis là je leur disais: “C’est sûr que vous allez voir que ce n’est pas une trop grosse ballade, moi je voulais pas que vous pleuriez trop longtemps. Je voulais qu’à un moment donné vous l’écoutiez, puis que vous souriiez. Que ça devienne lumineux.” [...] Pour sa petite fille à Véronique, qu’elle a pas tenue dans ses bras, évidemment, je me suis dit : “Bin qu’est-ce qui pourrait traverser le temps, mais une chanson pour toi qui t’explique c’est qui ta maman?”»

La chanson de Suzie!

Le seul succès souvenir auquel on a droit sur l'album Être Moi est la chanson de Daniel Balavoine, Tous les cris les S.O.S, popularisée par Marie-Denise Pelletier au Québec. Un morceau qui ramène la chanteuse à ses jeunes années, puisqu’elle est reliée aux concours de chant auxquelles sa sœur Suzie et elle participaient à l’église de leur paroisse: «En fait, je n’avais pas le droit de la chanter. C’est une chanson de concours de chant à Suzie. Fait qu’après ça, quand ta sœur jumelle l’a faite, tu ne peux plus la chanter. Mais là, à un moment donné, 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard, tu peux. C’est à mon tour! »

Est-ce que ç’a semé la grogne auprès de sa jumelle? « Pantoute!» répond-elle en souriant.

Être Moi, par Annie Villeneuve, un album à écouter et à se procurer, en format physique et numérique dès maintenant!

