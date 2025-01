Alexandra et Yannick d'OD lancent officiellement leur entreprise en Floride

C’est un grand jour pour Alexandra Lapierre et sa petite famille! Depuis la Floride, où ils se sont installés il y a quelques mois, l’ex-candidate de téléréalité a enfin lancé le projet ambitieux qui les a menés à déménager au sud des États-Unis.

En octobre dernier, Alexandra et son conjoint Yannick, connus pour leur passage remarqué à OD dans l'Ouest, annonçaient à leurs abonnés un secret qu’ils avaient gardé pendant plus d’un an...

Accompagnés de leurs deux enfants, Brayden et Logan, ils quittaient le Québec pour s’établir en Floride, prêts à se lancer dans une nouvelle aventure professionnelle.