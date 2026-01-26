Alex Perron fait une révélation coquine sur son aventure à Sortez-moi d'ici

Dans un extrait publié sur les médias sociaux de l'animateur, Alex Perron s’est livré à une confidence pour le moins surprenante. L’humoriste y révèle s’être accordé un moment de plaisir solitaire pendant son aventure à Sortez-moi d’ici.

Il a raconté qu’alors qu’il attendait seul dans une tente installée dans un arbre, il s’est d’abord assuré d’être à l’abri des regards et de ne pas être interrompu.

«Tout ce qu’il y a au loin, c’est le… On avait toujours des surveillants, des wranglers, comme on les appelle, pour nous protéger des serpents et de tout ça. Puis là, j’étais comme: “Eille, il a l’air de somnoler. J’ai le temps de me crosser.” Là, j’ai vérifié, il n’y a pas de caméras dans la tente non plus. J’ai vérifié les angles. J’avais refermé la petite porte. Et je me suis masturbé à Sortez-moi d’ici.»

Cliquez sur le bouton JOUER pour voir l'extrait: