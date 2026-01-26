Alex Perron fait une révélation coquine sur son aventure à Sortez-moi d'ici

Début du contenu principal.
Alex Perron était de passage au balado Toé pis Toé de Martin Vachon, où il s’est permis une révélations coquines sur son expérience à Sortez-moi d’ici.
L’humoriste a notamment raconté son quotidien dans la jungle, où il a vécu plusieurs semaines lors de la deuxième saison de l’émission.
Dans un extrait publié sur les médias sociaux de l'animateur, Alex Perron s’est livré à une confidence pour le moins surprenante. L’humoriste y révèle s’être accordé un moment de plaisir solitaire pendant son aventure à Sortez-moi d’ici.
Il a raconté qu’alors qu’il attendait seul dans une tente installée dans un arbre, il s’est d’abord assuré d’être à l’abri des regards et de ne pas être interrompu.
«Tout ce qu’il y a au loin, c’est le… On avait toujours des surveillants, des wranglers, comme on les appelle, pour nous protéger des serpents et de tout ça. Puis là, j’étais comme: “Eille, il a l’air de somnoler. J’ai le temps de me crosser.” Là, j’ai vérifié, il n’y a pas de caméras dans la tente non plus. J’ai vérifié les angles. J’avais refermé la petite porte. Et je me suis masturbé à Sortez-moi d’ici.»
Il a ajouté d’ailleurs qu’à son retour au camp ce soir-là, il se sentait particulièrement détendu et satisfait de sa journée.
Rappelons qu'Alex venait tout juste d’être évincé de l’émission, mais il avait relevé un défi lui permettant de réintégrer le campement de la jungle. L’événement s’est donc produit dans la soirée suivant son élimination et avant l’épreuve du lendemain, qui lui a finalement permis de retrouver ses collègues.
On se souvient que Alex Perron faisait partie de la deuxième saison de Sortez-moi d’ici, aux côtés de Clodine Desrochers, couronnée reine de la jungle, ainsi que Philippe Laprise, Sébastien Toutant, Patricia Paquin, Rosalie Vaillancourt, Sophie Durocher, Dave Morissette, Audrey Roger et Gildor Roy.