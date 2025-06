Excellente nouvelle pour Véronique Cloutier: elle trône toujours au sommet des palmarès

Jusqu’au 12 juin, c’est Marie-Soleil Michon qui anime l’émission en compagnie des Fantastiques. Est-ce qu’elle pourra nous confirmer le retour ou le départ de certains Fantastiques avant le mois d’août? Ça reste à surveiller…

Outre les incroyables résultats pour Véronique et les Fantastiques, on a aussi appris que l’émission Complètement Midi animée par Pierre Hébert et Christine Morency est la plus écoutée dans la province sur l’heure du lunch.

Rouge FM est également la station la plus écoutée chez les femmes de 25 à 54 ans à Montréal selon les nouveaux sondages de Numeris.