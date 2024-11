Clodine Desrochers partage une nouvelle bouleversante: le père de sa fille atteint d'un cancer

Dans un message poignant, Clodine a raconté le parcours de JF, qui a commencé à ressentir des douleurs au dos, puis aux hanches, à 48 ans. Comme beaucoup, il a hésité à consulter, pensant que ses douleurs n'étaient pas alarmantes. Ce n’est qu’à l’âge de 50 ans qu’on lui a diagnostiqué ce cancer avancé, provoquant un choc pour lui et ses proches.

Elle écrit: «Movember les gars 📣 JF le papa de ma fille et ex-mari a accepté de vous partager son histoire… à 48 ans il commence à avoir des douleurs au dos et plus tard aux hanches… il ne va pas consulter car il est un dur à cuire ! Finalement, à 50 ans on lui annonce qu’il a un cancer de la prostate stade 4 avec des métastases sur les os…» Un message fort et sincère qui vise à inciter les hommes, jeunes et moins jeunes, à prendre leur santé au sérieux et à demander des examens de la prostate dès 50 ans ou avant, en cas de doute.

Clodine souligne que JF est suivi au CHUM, sous la supervision d’un spécialiste dans le cadre d’un protocole de recherche et elle lui exprime toute son admiration pour son courage et sa résilience face à cette épreuve: «Merci JF d’avoir accepté de partager ton histoire… t’es fort, résiliant et très inspirant 💪🏼 Une chance qu’on s’a 🥰🙏! »