Véronique Cloutier est très bien accompagnée sur la couverture de son nouveau magazine

Dans ses stories, Véro révèle que le concours a nécessité une année complète de préparation.

L’équipe de Véronique et les Fantastiques, en collaboration avec le magazine Véro, s’est envolée vers l’immense parc d’attractions avec huit gagnants et leur famille. L’animatrice a elle aussi profité de ce séjour magique avec les siens, et la photo en couverture témoigne de leur voyage de rêve.