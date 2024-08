William Cloutier dévoile une nouvelle chanson d'amour

«Quand je tue pas des gens sur scène, il m’arrive d’écrire de nouvelles chansons en dehors de Starmania. Celle-ci parle de coup de foudre. Cette exaltation souvent destructrice qui poussent parfois 2 êtres vers la déraison.



"On va commettre un crime

S’enfuir comme dans les films

On va commettre un film"



Un amour qui pousse à faire des choses insensées pour l’autre comme voler une voiture pour s’enfuir avec l’être aimé à la manière de « Johnny et Crystal » ou encore « Bonnie & Clyde ».



Voici une version bien acoustique et bien bien improvisée avec mon pote réalisateur et co-compositeur Benjamiin»

Ça donne envie d'en entendre davantage!

Rappelons que William Cloutier est présentement en spectacle au Québec avec Starmania l'opéra rock. Cette comédie musicale est présentée à la Place Bell de Laval jusqu'au 18 août.