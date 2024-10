William Cloutier dévoile un grand rêve

C’est dans une suite de stories déposées sur Instagram que l’artiste qu’on adore s’est confié sur le sujet.

William Cloutier répondait ainsi à une question posée par un fan, lors d’un Q&A sympathique sur son compte. La personne en question a demandé : «À quand ton premier rôle à l’écran?» Non seulement est-il intéressé, mais il a en plus raconté avoir été félicité par un grand cinéaste pour son rôle dans Starmania. On l’écoute :

Dans ce même «question/réponse» partagé en story, il a expliqué ce qu’allait être le prochain projet qui allait l’occuper après Starmania: un nouvel album et un spectacle solo!