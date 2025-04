Magalie Lépine-Blondeau et son père prennent parole

Dans une nouvelle campagne diffusée sur les médias sociaux de la fondation, on peut voir Magalie et son père témoigner et dévoiler l’importance des avancées scientifiques.

«Les avancées des recherches dans les dernières années sont plutôt spectaculaires. À chaque pas franchi par la recherche, c’est une source d’espoir incommensurable pour les gens touchés par la maladie de Parkinson», partage Magalie dans la vidéo.

Cliquez sur l'image pour voir la vidéo.