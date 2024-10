Xavier Dolan s'ouvre sur son nouveau film «de fantômes, de hantise et d’esprits»

Xavier Dolan prépare un film bien différent de tous ceux qu'il a faits jusqu'à maintenant!

Dans une nouvelle entrevue accordée à La Presse, le célèbre cinéaste, acteur et réalisateur donne des détails sur ce long métrage.

Après une pause artistique de plus d'un an, Xavier Dolan a eu envie d'explorer un univers qui s'éloigne de ses autres films. C'est ainsi qu'il nous transportera à la fin des années 1800, en France, dans un récit mêlant horreur et comédie!