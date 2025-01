Voici ce que devient Meggie Lagacé

Même si Meggie chante encore à l’occasion, elle a choisi de laisser sa carrière musicale derrière elle. Pendant la pandémie de 2020, alors qu’elle était en congé de maternité avec sa deuxième fille, elle a ressenti un appel. «Le gouvernement cherchait des enseignants. Ça m’a profondément touchée.» Aujourd’hui, elle entame un baccalauréat en enseignement préscolaire et primaire à l’Université de Montréal, soutenue par son mari, Alexandre, qu’elle décrit comme son plus grand allié.

Meggie et Alexandre se sont rencontrés grâce à des amis communs, Véronique Claveau et Bryan Audet, et se sont mariés en 2018. Ensemble, ils forment une famille unie avec leurs deux filles, Lou et Clémence. «Lou adore la musique et suit des cours de piano, tandis que Clémence est notre petite boule d’énergie!» raconte Meggie en riant.