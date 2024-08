Vincent Bolduc nous présente son grand garçon acteur

«C’est la toute première entrevue qu’on donnait ensemble. Après l’avoir vu jouer dans tous ses spectacles jusqu’à ce jour, de son secondaire à la sortie de l’école de théâtre, j’ai eu la chance de le diriger à mon tour sur un plateau de tournage, le printemps dernier.



Dans cette discussion dirigée par Rebecca Makonnen sur la place de la culture dans notre famille, il est question des Gilmore Girls, Robert Lepage, Les pieds dans la marge, l’autrice jeunesse Lois Lowry, les Denis Drolet, Le Fantôme de l’opéra, la trilogie du Seigneur des anneaux, Julie Masse, en passant par Bloodsport et les Contes pour tous.



On y parle de cette richesse entre un père et son fils de partager des œuvres communes et d’avoir ainsi un bagage émotionnel et humoristique commun.»

En écoutant l'entrevue sur OhDio, on a entre autres appris que Vincent Bolduc et Sacha Bolduc n'ont pas de chanson commune qui leur donne envie de danser. Ce dernier a d'ailleurs admis qu'il n'avait jamais vu son père danser!

