Bonne nouvelle pour Sébastien Diaz!

Sébastien Diaz n'a pas chômé durant les derniers mois!

Eh oui, l'animateur, réalisateur et producteur vient de dévoiler son tout nouveau projet... un premier roman!

Sébastien Diaz est passionné de suspense, de contes étranges et de récits qui jouent avec nos angoisses du moment et nos peurs collectives.



Inspiré par l’état du monde actuel et nos pertes de repères, le réalisateur de la série à succès Terreur 404 et ex-porte-parole du Festival Fantasia pousse sa passion pour les histoires construites en montagnes russes en signant un premier roman sur le thème de l’apocalypse: Ils finiront bien par t’avoir. Un vrai bijou du genre à lire les lumières allumées!