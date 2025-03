Frédérike Bédard réagit à sa victoire en demie-finale de Zénith

Frédérike s’est mesurée à de grands artistes lors de la finale de génération. Sylvie Moreau a ébloui avec sa performance de Fou n’importe où de Daniel Bélanger. Richard D’Anjou a stupéfait l’auditoire avec sa reprise rock de Juste une ptite nuite des Colocs. Manuel Tadros a captivé l’audience avec sa version gospel de With A Little Help From My Friends de Joe Cocker.