Véronique Cloutier aurait pu se faire remplacer par Sébastien Benoit pour l’animation de ce gala

Véronique Cloutier nous ramène 16 ans en arrière avec une vidéo souvenir des Gémeaux 2009.

À cette époque, elle était enceinte de son troisième enfant avec Louis Morissette. La date de diffusion des Gémeaux était fixée pendant sa 37e semaine de grossesse. Elle ne savait donc pas si elle arriverait à animer la cérémonie avant que sa fille ne se pointe le bout du nez!

L'animatrice confie aujourd'hui qu'elle aurait bien pu se faire remplacer à la dernière minute. En effet, Sébastien Benoit l'accompagnait à chaque répétition, et il était prêt à prendre le flambeau si Véronique Cloutier perdait ses eaux. Voici l'anecdote en vidéo: