Véronique Cloutier aurait pu se faire remplacer par Sébastien Benoit pour l’animation de ce gala

Début du contenu principal.
Véronique Cloutier nous ramène 16 ans en arrière avec une vidéo souvenir des Gémeaux 2009.
À cette époque, elle était enceinte de son troisième enfant avec Louis Morissette. La date de diffusion des Gémeaux était fixée pendant sa 37e semaine de grossesse. Elle ne savait donc pas si elle arriverait à animer la cérémonie avant que sa fille ne se pointe le bout du nez!
L'animatrice confie aujourd'hui qu'elle aurait bien pu se faire remplacer à la dernière minute. En effet, Sébastien Benoit l'accompagnait à chaque répétition, et il était prêt à prendre le flambeau si Véronique Cloutier perdait ses eaux. Voici l'anecdote en vidéo:
«Ce qui est cute de ça, c'est que j'ai ma petite fille dans mon ventre. J'ai accouché deux semaines après le gala. J'avais un co-animateur qui était en coulisse, qui était Sébastein Benoit, qui avait répété le gala avec moi tout le weekend au cas où il se produise quelque chose, soit juste avant ou même pendant. Donc on était vraiment, un peu, sur le qui-vive, car j'étais vraiment due pour accoucher. Ça m'émeut de revoir les images.»
On la comprend d'avoir les yeux brillants en revoyant ce magnifique souvenir!
Un moment marquant tant dans sa carrière que dans sa vie familiale.
Rappelons que Véronique Cloutier reviendra à l'animation des Prix Gémeaux 2025. La 40e édition sera diffusée le dimanche 14 septembre à 20h.
Une fois de plus cette année, les artistes et émissions de télévision préférées du public y seront récompensés.
On vous invite à découvrir toutes les nominations des prix du public juste ici!
Véronique Cloutier nous a fait craquer avec des images captées en coulisses d’un spectacle de Louis Morissette qui avait lieu à Saint-Georges-de-Beauce ce weekend.
C’est dans une suite de stories que l’animatrice a effectivement documenté des moments de complicité entre Louis Morissette, son fils et leur public enthousiaste lors d’une représentation de son one-man-show, Sous pression.
À la blague, elle a inscrit : «toujours les meilleurs billets dans’ place», faisant référence au fait qu’elle est directement dans l’arrière-scène, très VIP.
Vous aimerez aussi: