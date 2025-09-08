Passer au contenu principal
Une fois de plus, Véronique Cloutier et Louis Morissette nous font craquer

À la blague, elle a inscrit : «toujours les meilleurs billets dans’ place», faisant référence au fait qu’elle est directement dans l’arrière-scène, très VIP.

Une des vidéos montre notamment l’entrée en scène de son mari après la performance de son garçon Justin. L’humoriste semble en plein forme et prêt à offrir une soirée mémorable à ceux qui se sont déplacés.

Coup de cœur également pour la vidéo très zoomée captée par Véronique Cloutier et durant laquelle Louis Morissette lui offre un regard amoureux, en pleine représentation.

Le spectacle de Louis Morissette, Sous pression, continue d’être présenté partout au Québec avec de nombreuses dates au menu d’ici la fin de 2025. Pour réserver les billets les plus près de chez vous, rendez-vous sur son site web.

