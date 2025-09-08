Une fois de plus, Véronique Cloutier et Louis Morissette nous font craquer

Début du contenu principal.
Véronique Cloutier nous a fait craquer avec des images captées en coulisses d’un spectacle de Louis Morissette qui avait lieu à Saint-Georges-de-Beauce ce weekend.
Voyez les images dans la vidéo en en-tête.
C’est dans une suite de stories que l’animatrice a effectivement documenté des moments de complicité entre Louis Morissette, son fils et leur public enthousiaste lors d’une représentation de son one-man-show, Sous pression.
À la blague, elle a inscrit : «toujours les meilleurs billets dans’ place», faisant référence au fait qu’elle est directement dans l’arrière-scène, très VIP.
Une des vidéos montre notamment l’entrée en scène de son mari après la performance de son garçon Justin. L’humoriste semble en plein forme et prêt à offrir une soirée mémorable à ceux qui se sont déplacés.
Coup de cœur également pour la vidéo très zoomée captée par Véronique Cloutier et durant laquelle Louis Morissette lui offre un regard amoureux, en pleine représentation.
Le spectacle de Louis Morissette, Sous pression, continue d’être présenté partout au Québec avec de nombreuses dates au menu d’ici la fin de 2025. Pour réserver les billets les plus près de chez vous, rendez-vous sur son site web.