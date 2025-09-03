Gémeaux: voici enfin TOUS les nommés des prix du public

Début du contenu principal.
Le gala des Prix Gémeaux 2025 approche à grands pas!
Cette année, la cérémonie célébrant le meilleur de la télévision québécoise sera présenté le 14 septembre à ICI Télé. Véronique Cloutier animera la 40e édition du gala en direct dès 20h.
Afin de nous faire patienter un peu, les Gémeaux dévoilent aujourd'hui les finalistes officiels des 6 prix de public.
Depuis quelques semaines, le public était invité à voter pour ses personnalités et émissions favorites dans une présélection sur le site des Gémeaux.
Cette fois-ci, les 5 artistes et émissions préférés des téléspectateurs sont révélés! Ils se retrouvent donc officiellement en nomination au prochain gala des Prix Gémeaux.
Voici les nommés des 6 prix du public:
Vous pouvez voter dès maintenant, et une fois par jour jusqu'au 10 septembre, sur prixgemeauxdupublic.ca.
Il n'y a pas que le public qui vote aux Prix Gémeaux!
Un jury officiel récompense chaque année les meilleures productions télévisuelles d'ici dans de nombreuses catégories. Cette année, le gala sera diffusé en direct le 14 septembre à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts à Montréal.
