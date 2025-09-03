Passer au contenu principal
Gémeaux: voici enfin TOUS les nommés des prix du public

Le gala des Prix Gémeaux 2025 approche à grands pas!

Cette année, la cérémonie célébrant le meilleur de la télévision québécoise sera présenté le 14 septembre à ICI Télé. Véronique Cloutier animera la 40e édition du gala en direct dès 20h. 

Afin de nous faire patienter un peu, les Gémeaux dévoilent aujourd'hui les finalistes officiels des 6 prix de public

Qui sont les finalistes des prix du public aux Gémeaux?

Depuis quelques semaines, le public était invité à voter pour ses personnalités et émissions favorites dans une présélection sur le site des Gémeaux.

Cette fois-ci, les 5 artistes et émissions préférés des téléspectateurs sont révélés! Ils se retrouvent donc officiellement en nomination au prochain gala des Prix Gémeaux

Voici les nommés des 6 prix du public:

Personnalité féminine de l'année

  • FRANCE BEAUDOIN
  • JANETTE BERTRAND
  • VÉRONIQUE CLOUTIER
  • GENEVIÈVE EVERELL
  • FLORENCE LONGPRÉ

Personnalité masculine de l’année

  • ANTOINE BERTRAND
  • ÉRIC BRUNEAU
  • BOUCAR DIOUF
  • GILDOR ROY
  • LOU-PASCAL TREMBLAY

Émission coup de coeur de l’année

  • ALERTES - Saison 5 
  • DUMAS
  • EN DIRECT DE L’UNIVERS - Saison 16
  • INDÉFENDABLE - Saison 3
  • STAT - Saison 3

Émission coup de cœur des 40 dernières années

  • DANS UNE GALAXIE PRÈS DE CHEZ VOUS
  • DISTRICT 31 
  • EN DIRECT DE L’UNIVERS
  • LA PETITE VIE
  • 19-2

Collaborateur.trice de l'année émission hors-fiction

  • ALEXANDRE AUSSANT - Bonsoir bonsoir!
  • ALEXANDRE BARRETTE - Tout le monde en parle
  • CHANTAL LAMARRE - Infoman
  • ALEX PERRON - C'est juste de la TV
  • ANTOINE VÉZINA - Le maître du jeu

Découverte de l’année

  • SARA DUFOUR - Zénith
  • MARIE-LYNE JONCAS - Dumas
  • MARTHE LAVERDIÈRE - Planter avec Marthe
  • ANGLESH MAJOR - STAT
  • PASCALE RENAUD-HÉBERT - Veille sur moi

Vous pouvez voter dès maintenant, et une fois par jour jusqu'au 10 septembre, sur prixgemeauxdupublic.ca.

Découvrez toutes les nominations des Gémeaux 2025

Il n'y a pas que le public qui vote aux Prix Gémeaux!

Un jury officiel récompense chaque année les meilleures productions télévisuelles d'ici dans de nombreuses catégories. Cette année, le gala sera diffusé en direct le 14 septembre à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts à Montréal. 

Découvrez TOUS les nommés juste ici!

Lysandre
