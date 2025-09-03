Gémeaux: voici enfin TOUS les nommés des prix du public

Le gala des Prix Gémeaux 2025 approche à grands pas!

Cette année, la cérémonie célébrant le meilleur de la télévision québécoise sera présenté le 14 septembre à ICI Télé. Véronique Cloutier animera la 40e édition du gala en direct dès 20h.

Afin de nous faire patienter un peu, les Gémeaux dévoilent aujourd'hui les finalistes officiels des 6 prix de public.