Félix-Antoine Tremblay se retrouve témoin d'une scène qui donne froid dans le dos, il raconte

Il poursuit son chemin et s’arrête soudainement, frappé d’effroi par un cri de détresse. Il se retourne pour comprendre la situation et il comprend que la dame avait un chien et qu'il semble s'être fait frapper.

«Il y a un petit chien inerte au sol, clairement mort sur le coup. Elle qui est avait son bébé d'environ 9-10 mois.»

Félixon décide de s'arrêter et de venir aider les personnes présentes qui sont en état de choc.