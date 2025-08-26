Véronique Cloutier ramène La Fureur pour un spécial unique en novembre!

Début du contenu principal.
Excellente nouvelle pour les fans de La Fureur!
Ce lundi, les projecteurs étaient tournés vers la grande rentrée télévisuelle de Radio-Canada, où la programmation 2025-2026 a été dévoilée!
Parmi les annonces marquantes, Véronique Cloutier a confirmé que l’émission culte fera son grand retour cet automne, pour une soirée unique, comme l’an dernier!
Le samedi 29 novembre, la fièvre musicale s’emparera à nouveau du plateau, dans une ambiance festive où s’affronteront les traditionnelles équipes des filles et des gars. Aux commandes des équipes, on retrouvera encore une fois Élyse Marquis et Alex Perron, prêts à mener leurs troupes dans une compétition où la musique et le plaisir règnent en maîtres!
Comme à son habitude, La Fureur promet une soirée rythmée par des épreuves musicales, des devinettes et des jeux interactifs qui font la renommée de l’émission. Les membres des deux équipes n’ont pas encore été dévoilés, mais on nous promet des invités de choix qui feront vibrer les téléspectateurs de toutes les générations!
À noter: l’émission sera diffusée en direct sur ICI Télé et, fidèle à la tradition, il n’y aura aucun rattrapage possible. Ceux qui voudront en profiter devront donc être devant leur écran à l’heure pile!
Outre l’annonce du retour de La Fureur, Véronique Cloutier a également repris le micro de son émission radio Véronique et les Fantastiques, diffusée sur les ondes de Rouge FM. Un retour attendu pour ses fidèles auditeurs, qui apprécient son humour et son énergie contagieuse en fin d’après-midi!
Toujours aussi élégante, Véro a également attiré les regards lors du tapis rouge de la rentrée télé de Radio-Canada. Pour l’occasion, elle a choisi un look audacieux et moderne, flirtant avec le style « garçonne ».
Elle portait un short long en jean associé à un t-shirt noir et un veston blanc pour structurer l’ensemble. Aux pieds, un bas blanc à rebord frisé jumelé à une sandale délicate à petit talon aiguille, pour un contraste à la fois chic et décontracté. Un look assumé qui lui allait à merveille et qui prouve une fois de plus son sens du style!
