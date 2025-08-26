Véronique Cloutier ramène La Fureur pour un spécial unique en novembre!

Le samedi 29 novembre, la fièvre musicale s’emparera à nouveau du plateau, dans une ambiance festive où s’affronteront les traditionnelles équipes des filles et des gars. Aux commandes des équipes, on retrouvera encore une fois Élyse Marquis et Alex Perron, prêts à mener leurs troupes dans une compétition où la musique et le plaisir règnent en maîtres!

Comme à son habitude, La Fureur promet une soirée rythmée par des épreuves musicales, des devinettes et des jeux interactifs qui font la renommée de l’émission. Les membres des deux équipes n’ont pas encore été dévoilés, mais on nous promet des invités de choix qui feront vibrer les téléspectateurs de toutes les générations!

À noter: l’émission sera diffusée en direct sur ICI Télé et, fidèle à la tradition, il n’y aura aucun rattrapage possible. Ceux qui voudront en profiter devront donc être devant leur écran à l’heure pile!