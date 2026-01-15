Le bébé de Félix-Antoine Tremblay fait sa première couverture de magazine

Début du contenu principal.
Félix-Antoine Tremblay et Katherine Levac ont pris la pose aux côtés de Véronique Cloutier pour le magazine Véro.
Le résultat est tout simplement adorable. Félix-Antoine apparaît sur la photo avec son petit bébé, le craquant Lou.
Découvrez le résultat plus bas dans l’article.
Sur la couverture du magazine, Félix-Antoine et Lou portent des tenues assorties, offrant un portrait tout en douceur.
Katherine Levac y apparaît également avec ses deux enfants, Ben et Mathias, entourés d’accessoires pour tout-petits. Véronique Cloutier figure aussi sur cette couverture de ce numéro spécial consacré à la parentalité.
C’est plutôt rare d’apercevoir le petit Lou. Même si Félix-Antoine partage avec transparence son quotidien de papa solo, il publie très peu de photos où l’on peut voir son fils en entier.
Le magazine Véro est disponible en kisoque dès aujourd'hui!
Vous aimerez aussi: