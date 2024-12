30 vedettes qui sont dans l'esprit des Fêtes

Avec les premiers flocons qui transforment le paysage en un décor hivernal enchanteur, l’esprit des Fêtes commence à s’installer doucement.

C’est l’heure de sortir les décorations, de planifier les listes de cadeaux et de rêver aux moments chaleureux en famille et entre amis. Petit à petit, la magie de Noël s’invite dans nos vies, apportant son lot de réconfort et de féérie.

Pour patienter jusqu’à ces précieux jours de célébration, pourquoi ne pas puiser un peu d’inspiration auprès de ceux qui vivent déjà pleinement cette ambiance festive?

Voici 20 personnalités québécoises qui ont déjà adopté l’esprit des Fêtes et qui pourraient bien vous inspirer! Voyez en prime plusieurs vedettes entonner de doux airs de Noël (de quoi inspirer vos soirées karaoké de Noël)!