Ève-Marie Lortie est lumineuse dans un habit blanc immaculé

Ève-Marie Lortie a récemment été conférencière dans sa ville natale du Saguenay. L'événement était organisé par la chambre de commerce et d'industrie Saguenay Le Fjord en collaboration avec l’Institut de leadership, et a été l'occasion pour Ève-Marie de partager son expérience et ses conseils avec un public attentif.

L'animatrice était tout sourire pour son retour dans son patelin!