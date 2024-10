Valérie Taillefer partage une rare photo de son amoureux et elle

Cette rare photo dévoile une facette intime de leur relation et rappelle que, malgré les hauts et les bas, leur lien reste solide.

«Ta force, ton courage et ta résilience m’inspirent à chaque jour.

Joyeux anniversaire à l’homme incroyablement fort que j’admire tant. Je suis à tes côtés, toujours.

je te souhaite tout le bonheur du monde, des rires à n’en plus finir, et « l’amour crisse »

Je t’aime plus que les mots ne peuvent le dire.», dévoile Valérie sur Instagram.

Après des mois de procédures et de négociations difficiles, Réal Bouclin semble enfin avoir trouvé une issue favorable à ses déboires financiers. L’ex-président du Groupe Sélection, autrefois un empire des résidences pour personnes âgées aujourd’hui démantelé, a traversé des moments particulièrement compliqués.

Au début de l’année, Réal Bouclin s’était placé sous la protection de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, criblé de dettes estimées à plus de 212 millions de dollars. La déconfiture de son empire l’avait mis dans une situation financière critique, nécessitant une restructuration importante de ses finances personnelles. Cependant, d’après les dernières informations, il aurait réussi à s’entendre avec une majorité de ses créanciers, évitant ainsi la faillite personnelle qui pesait contre lui.