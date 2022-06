Valérie Taillefer et sa fille profitent de la plage au Bélize!

Valérie Taillefer est dans le Sud présentement!

La star québécoise passe ses vacances au Bélize en famille. Afin de partager un petit bout de paradis avec ses abonnés, la décoratrice et animatrice a publié quelques jolies photos de plage sur Instagram.

Sur la première story, Valérie Taillefer prend la pose avec un large chapeau et une paire de lunettes solaires. Sur la deuxième, on peut voir sa fille, la belle Stella, endormie sous l'ombre du parasol. La troisième nous montre la plage de sable blanc et la mer turquoise. Voici les photos en question, publiées hier soir le compte Instagram de la star québécoise :