Valérie Roberts de Big Brother Célébrités: son chum et sa fille nous font craquer!

«Ça fait deux semaines que nous sommes juste nous deux, mon bébé! Maman est partie 'travailler' à Big Brother Célébrités pour beaucoup de dodos, mais elle t'adore et pense à toi. Nous sommes littéralement partagés entre l'envie de la voir se rendre loin dans l'aventure et celle de l'avoir avec nous. Ma blonde... Je peux compter sur plein de belles personnes qui nous aident mais la routine sans toi est plate en TA. On t'❤️ Valérie Roberts! #TeamVal #GoVal #BiggieBro *Une chance que je peux aussi compter sur mes belles grandes ados une semaine sur deux!»

C'est totalement craquant comme message! Et que dire des photos de Martin Juneau et de sa petite puce!

Rappelons que le chef cuisinier est papa de deux autres filles nées de son union précédente. Il a eu une troisième fille, Lucie, avec Valérie Roberts. Les tourtereaux sont mariés depuis plus de 7 ans.